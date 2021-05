A chi rivolgersi in caso di una macchia strana sulla nostra pelle? A quali specialisti e centri per fugare il sospetto si tratti di una minaccia per la nostra salute. Oppure per capire qual è la strada da seguire per la cura? La risposta a questi quesiti nella nuova diretta della serie dedicata al melanoma, sul canale Instagram di Salute mercoledì 26 maggio alle 19.

Dopo aver parlato dell’importanza di riprendere a fare controlli, trascurati da molti durante l’anno di pandemia, con Chiara Galiazzo e Paolo Ascierto, e di fare prevenzione, con Paola Minaccioni e la dermatologa Franca Taviti, la parola passa a La Vale, conduttrice di Radio Deejay, che intervisterà Mario Mandalà, professore di oncologia nedica all’Università Perugia, oncologo medico, segretario EORTC melanoma group e presidente eletto Intergruppo melanoma Italiano su percorsi diagnostici e terapeutici. “Occorre fare rifeirmento a diversi specialisti: non sempre l’asportazione di un melanoma è la fine di un percorso”, dice l’oncologo.

