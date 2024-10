MELANIE MARTINEZ: Concerto a Milano – Dettagli e Scaletta

Sabato 19 ottobre 2024, Melanie Martinez si esibirà per la seconda volta in Italia al Forum di Milano. Questo concerto rappresenta il gran finale del The Trilogy Tour, che chiude la parte europea del tour. Ad accompagnare Martinez ci saranno i special guest MEN I TRUST e ELITA. La cantante di pop alternativo, multi-platino, ha dichiarato che questo tour sarà il suo più ambizioso fino ad oggi, vedendo l’evoluzione del suo alter ego “Cry Baby” eseguito dal vivo. Il concerto includerà i grandi successi dei suoi tre album di successo: Cry Baby, K-12 e Portals, che hanno cumulato oltre 14 miliardi di streaming globali.

La scaletta include brani come “Dollhouse,” “Carousel,” “Pity Party,” e molti altri, mostrando una selezione variegata dal suo repertorio. Il PORTALS Tour celebra l’uscita del nuovo album di Martinez, PORTALS, disponibile in un’edizione digitale deluxe con tre canzoni extra. Tra i singoli presenti nell’album ci sono “VOID” e “DEATH,” entrati nella storia come i primi brani di Martinez ad apparire sulla classifica “Hot 100” di Billboard. Il video di “DEATH,” diretto da Martinez stessa, ha raggiunto il primo posto tra i video musicali su YouTube con oltre 36 milioni di visualizzazioni.

Inoltre, Martinez ha recentemente collaborato con Flower Shop Perfumes Co. per lanciare Portals Parfums, una nuova collezione di fragranze che ha riscosso un immediato successo, esaurendosi in meno di 48 ore. Questa collezione segue il lancio della sua fragranza di debutto, Cry Baby Perfume Milk, che ha avuto un grande riscontro. Con l’aiuto dei profumieri IFF, Martinez ha lavorato a stretto contatto nello sviluppo della collezione, che si presenta in flaconi scultorei e rappresenta i quattro elementi classici: Acqua, Aria, Fuoco e Terra. Attualmente, Portals Parfums è esaurito, ma è possibile iscriversi per aggiornamenti sul riassortimento e il lancio di nuovi prodotti conducendo il sito PortalsParfums.com.

La collezione di profumi potrebbe anche servire come base per future linee di prodotti, comprese candele profumate. Per ulteriori informazioni, i fan possono visitare i profili ufficiali di Martinez sui social media.