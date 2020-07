L’ex Spice Girl, Melanie C, presenta un nuovo singolo, dal titolo In And Out Of Love, seguito da un nuovo album. Ecco tutte le canzoni in arrivo.

Quest’anno Melanie C presenterà un LP omonimo. L’uscita è prevista per il 2 ottobre: il nuovo album conterrà brani precedentemente condivisi, come Who I Am e Blame It On Me, con il nuovo singolo In And Out Of Love. Spiega la popstar delle Spice: “È così brillante pubblicare una melodia pura, ottimista, positiva e divertente. Penso che sia esattamente ciò di cui il mondo ha bisogno in questo momento”. L’ultimo lavoro discografico della ex cantante delle Spice Girls è stato Version Of Me nel 2016.

Melanie C, In and Out of Love: il nuovo singolo

Melanie C ha annunciato che il suo nuovo album in studio uscirà il 2 ottobre 2020. L’album omonimo presenta i singoli Who I Am e Blame It On Me. L’ex Spice Girl, inoltre, ha presentato un nuovo singolo In and Out of Love, presentato in anteprima al BBC Radio 2 Breakfast Show di Zoe Ball.

Il video di In and Out of Love:

Melanie C è l’ottavo album in studio della Spice Girl e il seguito della Version of Me del 2016. L’anno scorso Melanie C si è riunita con le Spice Girls – Victoria Beckham non c’era – per un tour negli stadi, di 13 date, nel Regno Unito e in Irlanda. Si ipotizza che il gruppo stia pianificando di mettersi in viaggio nel 2021, facendo il giro del mondo.

Melanie C, le tracce presenti nel nuovo album

Il nuovo album, intitolato Melanie C, contiene – in totale – dieci tracce che vi elenchiamo di seguito:

Who I Am

Blame It On Me

Good Enough

Escape

Overload

Fearless

Here I Am

Nowhere To Run

In And Out Of Love

End Of Everything

Come dichiarato dalla stessa artista, la nuova canzone – nonché il suo nuovo album – sono ispirati al suo essere stata una Sporty Spice. “Ho avuto questa canzone che mi è nata andando negli spettacoli delle Spice dove ero nervosa per essere di nuovo Sporty Spice”, ha detto, “Ma eseguendo quelle canzoni nelle prove, eccomi, lei è dentro di me. Mi ha fatto riflettere sulla mia vita. Volevo realizzare un album che lo riconoscesse davvero”. E ha aggiunto: “Ho sentito che era tempo di abbracciare tutto di me, Sporty, Melanie, mamma, ragazza, donna delle pulizie, cuoca, terapista. E volevo che fosse potente e divertente”

