Mela Val Venosta sbarca in Veneto con progetto ambizioso

La Mela Val Venosta arriva nel territorio veneto con un progetto ambizioso e multicanale, con l’obiettivo di aumentare la visibilità del marchio e rafforzarne il posizionamento nella regione. Il progetto prevede una campagna di brand awareness, un concorso a premi e una nuova tappa del progetto Applepairing.

La campagna regionale “Il Paradiso delle Mele” è una campagna integrata di brand awareness che verrà portata avanti in tutta la regione Veneto, con inserzioni su quotidiani locali e iniziative out of home nelle province di Belluno, Treviso, Vicenza e Padova. L’obiettivo è creare un collegamento diretto tra l’identità locale e la Mela Val Venosta, selezionando immagini dei luoghi principali delle province venete per creare un legame di fiducia e riconoscibilità con i consumatori.

In contemporanea, verrà sviluppata una nuova tappa del progetto Applepairing, in cui la dolcezza e la freschezza della Golden Delicious trovano la giusta compagnia nella consistenza compatta e nella struttura decisa del Formaggio Piave Dop. Questa unione diventa un’esperienza di gusto e autenticità territoriale, narrata attraverso la ricetta di Chiara Manzi di tortelloni ripieni di mela e formaggio.

Il progetto si concretizza anche con un’attività di cross-selling innovativa, in cui il Formaggio Piave Dop sarà portato nel reparto ortofrutta accanto alle mele Golden Delicious Val Venosta, con una presentazione accattivante e leaflet con la ricetta dei tortelloni ripieni di mela e formaggio.

Infine, il “Grande Concorso con Mela Val Venosta” mette in palio una Fiat 500 ibrida, dal 13 novembre al 13 dicembre, nei punti di vendita Famila e Emisfero. Per partecipare, basta acquistare le Mele Val Venosta, scattare una foto allo scontrino e inviarla via WhatsApp. La Mela Val Venosta continua così a raccontare una storia fatta di autenticità, sapore e passione che percorre tutta la regione Veneto.