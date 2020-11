Non solo Il Cantante Mascherato, in Germania sta andando in onda anche un nuovo format, Pretty in Plüsch. Nel programma di Sat1 condotto da Michelle Hunziker i vip tedeschi duettano con dei pupazzi, a cui prestano la voce altri personaggi famosi, che il pubblico deve cercare di indovinare. Una giuria in studio e i telespettatori da casa decidono la coppia che viene eliminata e prima di lasciare lo show viene svelato anche chi ha dato la voce ai peluches.

Durante l’ultima puntata Ingolf Lueck (attore e presentatore tedesco) ha duettato con Mel C sulle note di Shallow. La cantante delle Spice Girls ha dato nuovamente prova della sua bravura, regalandoci una versione meravigliosa della hit di Lady Gaga.

A questo punto voglio Geri a Il Cantante Mascherato.

“Pretty in Plüsch. Vi ricordate i mitici Muppets? Il mio nuovo pazzo ed innovativo show dal vivo in Germania su SAT1. In 4 puntate dei personaggi nei quali ci saranno le voci di cantanti internazionali e attori, duetteranno dal vivo con delle star tedesche. – ha dichiarato Michelle Hunziker – I nostri “muppet” saranno cinici, ironici, cattivelli e molto divertenti! (possono permettersi di dire ciò che vogliono sul nostro palco essendo personaggi) un progetto nuovo di zecca per divertire in modo trasversale il pubblico a casa! Non vedo l’ora perché ho già incontrato qualche personaggio e mi sono spaccata dal ridere! Sono pazzeschi”.

