Mel B punzecchia le Spice Girls: “Cacciata dalla chat di gruppo, sono delle … “

Mel B ha recentemente rivelato durante un programma su Sky Max di essere stata esclusa dal gruppo WhatsApp delle Spice Girls. La cantante inglese ha commentato con frasi colorite: “Le ragazze mi hanno cacciata dalla chat di gruppo che avevamo. Come mai l’hanno fatto? Perché sono del Nord e dico sempre quello che penso e sento. Alle ragazze ripetevo sempre: ‘Dobbiamo tornare in tour’. Mi hanno cacciata perché sono delle teste di c***o“. L’Independent ha chiesto un chiarimento al team di Mel B, che ha spiegato che la sua espressione non era un’offesa, ma piuttosto un esempio del tipico umorismo di Brown e non aveva intenzione di offendere le sue amiche.

In un’intervista precedente, Mel B aveva già accennato alla questione del gruppo WhatsApp, svelando che era stata espulsa a causa dei suoi "spoiler" riguardanti le Spice Girls quando compare in programmi televisivi e radiofonici. Raccontava: “Sono stata espulsa davvero dal gruppo WhatsApp delle Spice. Sapete, sono così emozionata quando si tratta di Spice Girls, perché sono passati 30 anni. Abbiamo molto da festeggiare per il fatto che siamo tutte ancora sane, viviamo la vita e ci parliamo ancora. Vogliamo fare qualcosa e lo stiamo facendo, ma non posso davvero dirvelo perché verrò espulsa di nuovo dal gruppo WhatsApp”.

Mel B ha dimostrato il suo entusiasmo per le Spice Girls, sottolineando la loro storicità e l’importanza di rimanere unite. Ha anche accennato a progetti futuri, affermando: “Stiamo sicuramente facendo qualcosa. Probabilmente verrò sgridata per averlo detto, sono nei guai adesso. Però qualcosa bolle in pentola”. Anche se la sua franchezza sembra creare tensioni all’interno del gruppo, Mel B continua a mostrare una forte passione per il suo passato con le Spice Girls e desidera rimanere parte attiva della loro storia. La situazione mette in evidenza sia l’amicizia tra le componenti del gruppo che le sfide nella comunicazione, specialmente in un contesto così pubblico e intricato come quello di una rinomata band pop.