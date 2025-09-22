27 C
MEI 2025 a Faenza eventi imperdibili per la musica indipendente

Da StraNotizie
Dal 3 al 5 ottobre si svolgerà a Faenza la nuova edizione del MEI, il Meeting delle Etichette Indipendenti, che celebra i 30 anni della musica indipendente italiana. Questo festival rappresenta una delle manifestazioni più importanti per il settore, attirando artisti, etichette e appassionati di musica.

Il programma della manifestazione prevede concerti, conferenze e incontri tematici, con l’obiettivo di promuovere la scena musicale indipendente e favorire il networking tra professionisti del settore. Durante questi tre giorni, si esibiranno numerosi artisti provenienti da diverse parti d’Italia, offrendo un’ampia panoramica delle ultime tendenze musicali.

Inoltre, il MEI sarà un’occasione per discutere delle sfide e delle opportunità che affrontano i musicisti e le etichette indipendenti, con panel dedicati a temi come la distribuzione musicale, il marketing e l’uso dei social media. Non mancheranno eventi speciali e premiazioni per i migliori talenti emergenti del panorama musicale.

Il festival, confermandosi come un’importante piattaforma per la musica indipendente, unirà artisti e pubblico in un’atmosfera di condivisione e creatività. Il MEI di Faenza si prepara a rappresentare, ancora una volta, un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono esplorare e supportare la musica al di fuori dei circuiti commerciali tradizionali.

