MEI 2023: La musica indipendente si riunisce a Faenza

Dal 3 al 5 ottobre, Faenza ospiterà la nuova edizione del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, un evento fondamentale per la musica indipendente italiana, coordinato da Giordano Sangiorgi. Questa manifestazione celebra il trentennale della rassegna, che si presenterà come un palcoscenico vivace con concerti, forum, convegni, fiere e mostre, coinvolgendo le piazze e i teatri del centro storico.

Tra le novità, il MEI ha annunciato un’appello rivolto ai propri soci e sostenitori per abbandonare Spotify entro la fine dell’anno. Questa iniziativa, promossa dal Coordinamento Stage & Indies, nasce dal disaccordo con il fondatore della piattaforma, Daniel Ek, per i suoi investimenti in startup nel settore bellico, tra cui 600 milioni di dollari a Helsing, una società tedesca impegnata nelle tecnologie militari.

Giordano Sangiorgi ha riconosciuto le difficoltà di migrare le playlist accumulate nel tempo, ma ha incoraggiato l’adozione di servizi che automatizzano questo processo. L’invito a lasciare Spotify mira a dare un segnale forte affinché la musica non contribuisca in alcun modo alle guerre.

Nato per promuovere artisti indipendenti, il MEI ha lanciato nel corso degli anni nomi ormai noti come Diodato, Afterhours e Måneskin, contribuendo a formare il panorama musicale italiano. Con un milione di presenze e la partecipazione di migliaia di artisti, la rassegna ha anche ospitato molti vincitori del Festival di Sanremo.

Il programma di quest’anno prevede una vasta gamma di eventi, incluse presentazioni musicali e conferenze. Sabato 4 ottobre si terranno le premiazioni degli artisti, completando le festività con concerti e feste in vari locali. L’ingresso sarà libero per tutti gli eventi, supportati dal Comune di Faenza, dalla Regione Emilia-Romagna e dalla BCC di Faenza.