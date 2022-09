Mehmet su Gegia: “Non la conosco”. Il fidanzato turco è un’invenzione?

Quest’anno nello studio del Grande Fratello Vip c’è una novità: la postazione social gestita da Giulia Salemi. Un posto dove l’ex vippona ha l’opportunità di dar voce al popolo del web, leggere tweet, riportare in studio il sentiment degli internauti e lanciare esclusive. Ieri sera lo ha fatto, rivelando a tutti che il Mehmet citato da Gegia, in realtà non la conoscerebbe.

Gegia è infatti entrata al Grande Fratello Vip con una storia decisamente poco credibile di un amore con un turco di vent’anni più giovane di lei. Un bellissimo imprenditore che avrebbe conosciuto all’aeroporto di Dubai e che da allora non ha più visto dal vivo. I due si sentirebbero quotidianamente su WhatsApp parlando in una lingua non ben identificata (lui non parla italiano, lei non parla turco e non conosce l’inglese); ma fra una cosa e l’altra lui le avrebbe detto di amarla.

Quando durante la puntata di ieri sera Alfonso Signorini ha mostrato la foto di Mehmet che Gegia gli ha fornito, i telespettatori sono riusciti immediatamente a risalire al profilo Facebook dell’uomo ed a contattarlo. Lui ad alcuni di loro avrebbe risposto svelando di.. non conoscere Gegia!

“I nostri amici di Twitter sono andati a scovare questo Mehmet, gli hanno scritto e lui sostiene di non conoscerla. Ha anche insultato chi l’ha contattato! E’ lui, quello della foto. Uno di Twitter l’ha contattato e lui l’ha insultato dicendo “lasciatemi stare, io non la conosco”.

Ecco il video:

Regola numero 1 del Twitter: dateci una foto, troveremo chiunque. ✈️ #GFVIP pic.twitter.com/p3PT80y7be — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 29, 2022

Mehmet Bozkurt è il presunto fidanzato di Gegia, ma lui non la conosce

Questo il profilo Facebook del Mehmet mostrato in tv.

NON IL PROFILO DI MEHMET CON LO STATUS SENTIMENTALE SINGLE #gfvip pic.twitter.com/nSBIpiuDoC — (@jdbsvoice) September 29, 2022

Che Gegia si sia inventata tutto? Nel dubbio il video messaggio in turco che le ha mandato in diretta tv è già iconico.