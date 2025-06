Mehdi Taremi: Sicuro a Bushehr, l’attaccante rassicura l’Inter

Il contesto attuale di conflitto ha spinto l’attaccante dell’Inter, Mehdi Taremi, a lasciare Teheran e tornare nella sua città natale, Bushehr. Questa decisione è giunta in un periodo di intensi rapporti diplomatici e tensioni tra Stati Uniti e Iran, che si riflettono anche nei media.

Taremi ha percorso quasi mille chilometri in auto per unirsi alla sua famiglia, che si trovava già a Bushehr, sulla costa sudoccidentale iraniana. La situazione a Teheran, caratterizzata da crescente instabilità, ha reso necessaria questa scelta.

Nonostante le circostanze, l’attaccante mantiene un contatto costante con il team manager dell’Inter, Matteo Tagliacarne, e ha comunicato direttamente con l’allenatore Chivu, rassicurando i compagni di squadra sul suo stato di salute. Taremi ha dichiarato di sentirsi al sicuro e in una zona lontana dai bombardamenti.

Per rimanere in forma, si allena anche autonomamente, nel caso in cui si presentasse l’opportunità di lasciare il Paese per partecipare al Mondiale. Tuttavia, le attuali condizioni geopolitiche rendono questa possibilità sempre più improbabile.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.gazzetta.it