MeglioQuesto, Borgosesia interessata a valutare un intervento finanziario

Borgosesia, una società specializzata negli investimenti in asset alternativi, ha espresso formalmente e in modo non vincolante il proprio interesse a valutare un intervento finanziario a sostegno del piano di risanamento di MeglioQuesto, un marketplace phygital che offre servizi e prodotti tramite una piattaforma integrata tra canali fisici e digitali. Questa manifestazione d’interesse rientra nella strategia di investimenti alternativi delineata nel Piano ‘24-‘26 di Borgosesia. Attualmente, il gruppo Borgosesia funge già da advisor finanziario per MeglioQuesto, contribuendo all’analisi e all’ottimizzazione della sua struttura.

In un comunicato stampa, Borgosesia ha approfondito l’argomento, chiarendo anche la situazione riguardante la nomina di Mauro Girardi come Amministratore Delegato di MeglioQuesto. L’azienda ha confermato che ci sono state delle interlocuzioni al riguardo, ma ha sottolineato che, al momento, non è ancora stato preso alcun provvedimento ufficiale.

La proposta di Borgosesia di supportare MeglioQuesto arriva in un momento cruciale per il marketplace, che si trova a dover affrontare sfide significative e necessità di ripristino. La combinazione di canali fisici e digitali è una strategia innovativa, ma richiede un’attenta gestione e supporto per avere successo. L’analisi delle strutture interne e la conseguente ottimizzazione sono essenziali per garantire la sostenibilità e la crescita nel lungo termine.

Inoltre, la posizione di Borgosesia come advisor finanziario potrebbe rivelarsi vantaggiosa per MeglioQuesto, offrendo competenze e risorse strategiche che possono facilitare il processo di ristrutturazione. La presenza di un interlocutore qualificato nel campo degli investimenti alternativi potrebbe rafforzare la fiducia degli stakeholder e attrarre potenziali investimenti per supportare il processo di risanamento voluto dalla società.

Questi sviluppi indicano un interesse crescente per le opportunità nel settore phygital e la necessità di collaborazioni strategiche tra società del settore privato per affrontare le sfide economiche attuali. La situazione attuale di MeglioQuesto e l’impegno di Borgosesia potrebbero quindi rappresentare un passo significativo verso un futuro più prospero per entrambe le realtà.