MeglioQuesto annuncia convocazione assemblea per il 9 settembre

– MeglioQuesto, società che gestisce un phygital marketplace, annuncia la convocazione dell’assemblea degli azionisti per il 9 settembre 2024 alle ore 10,30, in prima convocazione e per il 10 settembre 2024 alle ore 10,30, in seconda convocazione.

All’ordine del giorno, per la parte Ordinaria, c’è la nomina di un nuovo amministratore, in sostituzione della consigliera dimissionaria Cinzia Donalisio.

Per la parte Straordinaria, l’ODG prevede l’esame della proposta di conferimento al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, per un importo massimo di 10 milioni di euro, comprensivo di sovrapprezzo da definirsi in sede di esercizio della delega, da eseguirsi in via scindibile, in una o più tranche, entro dodici mesi dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da effettuarsi in denaro, anche mediante compensazione di crediti del sottoscrittore, ivi compreso il finanziamento in conto futuro aumento di capitale effettuato dal socio MQ S.r.l..