Iva Zanicchi nel corso della sua carriera ha vestito i panni dell’opinionista televisiva in un reality ben due volte: nel 2019 al Grande Fratello di Barbara d’Urso e quest’anno a L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi.

A domanda diretta “è più facile fare l’opinionista a L’Isola dei Famosi o al Grande Fratello?” posta da Francesco Canino per Panorama, la Zanicchi ha risposto:

“Al Grande Fratello è più semplice perché l’ambiente è comodo, infatti nascono amori, amicizie e si creano dinamiche continue. Puoi anche infierire un po’, tanto stanno al caldo e sotto un tetto. Cosa vuoi dire a questi che litigano per mezza cipolla? Non si può essere caustici più di tanto”.

Iva ha poi risposto a: “Alla conduzione meglio Barbara d’Urso o Ilary Blasi?” optando per il politicamente corretto.

“Sono molto diverse ma entrambe brave. Barbara è viscerale, partenopea. Ilary è ironica e ha un grande pregio: non è mai nervosa o agitata, e guardi che condurre tre ore di Isola è faticosissimo. Lei non l’ho mai sentita alterata o nervosa e infatti in studio c’è un clima di grande rilassatezza, cosa rara in tv dove di solito sono tutti isterici”.