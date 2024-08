meglio al naturale o gratinato?

Scopriamo come preparare il salmone in friggitrice ad aria in due modi diversi, uno più semplice, al naturale, e uno gratinato.

Se siete alla ricerca di un secondo facile e veloce, oggi veniamo in vostro aiuto con la ricetta del salmone in friggitrice ad aria. Perfetto sia per le cene in famiglia che per le occasioni più importanti, può essere preparato in diversi modi, proprio come se fosse il salmone al forno. Nella versione più semplice viene cotto su carta forno, un pezzetto non troppo grande così che l’aria circoli per bene, e aromatizzato giusto con una fetta di limone, sale e prezzemolo.

Via libera però anche al salmone gratinato in friggitrice ad aria, preparato con una croccante panatura a base di pangrattato, formaggio grattugiato, aglio e prezzemolo. Vi lasceremo le indicazioni per questa seconda preparazione in fondo alla pagina. Ma vediamo insieme tutti i passaggi.

Come preparare la ricetta del salmone in friggitrice ad aria

Il procedimento è davvero semplice. Ritagliate 4 pezzetti di carta forno poco più grandi dei vostri tranci di salmone e posizionateli nel cestello della friggitrice ad aria. Lavate il pesce sotto acqua corrente, tamponatelo con della carta da cucina e poi adagiatelo sulla carta forno (non sovrapponete il pesce, se necessario dividete la cottura in due tempi). Conditelo con un goccio di olio (se avete la friggitrice ad aria vi consigliamo di acquistare l’olio spray), un poco di prezzemolo tritato e una o due fette sottili di limone biologico. Cuocete a 180°C per circa 15 minuti o comunque fino a completa doratura. Servite ben caldo con contorno a piacere.

Potete preparare sia il salmone fresco in friggitrice ad aria che quello surgelato. L’importante è che in precedenza lo lasciate scongelare in frigorfero.

Come preparare il salmone gratinato in friggitrice ad aria

Anche in questo caso adagiate i tranci di salmone lavati e asciugati su dei pezzetti di carta forno. In una ciotola mescolate 3 cucchiai di pane grattugiato, 1 cucchiaio di prezzemolo tritato, aglio schiacciato con lo schiaccia aglio o tritato finemente, olio quanto basta a ottenere un composto umido. Distribuite tutta la panatura sui tranci di pesce, pressando appena con le mani quindi cuocete a 180°C per circa 15 minuti o comunque fino a completa doratura. Non sovrapponete il pesce, se necessario dividete la cottura in due tempi.

Anche in questo caso potete utilizzare sia il salmone fresco che quello surgelato.

Conservazione

Trattandosi di pesce, vi consigliamo di conservarlo ben coperto in frigorfero per massimo un paio di giorni. Tenete presente che quello al naturale è ottimo anche per condire la pasta.