Meghan Markle parla della regina Elisabetta dopo la sua morte

Durante il periodo di lutto e i funerali della Regina Elisabetta, Meghan Markle è sempre stata accanto a suo marito Harry. A distanza di un mese e mezzo dalla scomparsa della sovrana, la Duchessa di Sussex ha rotto il silenzio ed ha parlato di Elisabetta II in un’intervista rilasciata al magazine Variety. Meghan Markle ha speso bellissime parole per la nonna di suo marito.

“Mi sento fortunata ad averla conosciuta. Sento una profonda gratitudine per aver potuto trascorrere del tempo con lei e conoscerla. Sono davvero grata di aver potuto stare con mio marito per sostenerlo, specialmente durante quel periodo. Ciò che è così bello è guardare l’eredità che sua nonna è stata in grado di lasciare su diversi e tanti fronti. Non sarà mai dimenticata, anche per l’esempio che è stata per tutti. la Regina è stata l’esempio più fulgido di leadership femminile”.

Meghan Markle: “Con me è sempre stata affettuosa”.

Le nuove parole di Meghan Markle non stupiscono, visto che anche nell’intervista choc rilasciata ad Oprah (in cui ha accusato la Famiglia Reale di razzismo), l’attrice ha parlato molto bene della Regina: “La prima volta che l’ho incontrata ero molto emozionata. Stavo incontrando la nonna di Harry, ma anche la Regina. Così la cugina di mio marito, che conoscevo già mi ha insegnato a fare l’inchino. A parte i convenevoli poi è stato tutto molto naturale e bello. Abbiamo passato un pomeriggio splendido che ricorderò sempre. Con me lei è sempre stata affettuosa, mi ha fatto anche dei bei regali, anche una collana di perle che costudisco con amore. Una volta eravamo in treno nel Cheshire e ha fatto un gesto amorevole. Aveva una piccola coperta sulle ginocchia e si avvicinò a me dicendo ‘vieni copriti anche te che fa freddo’. Non mi riferisco a lei quando dico che ci sono state situazioni spiacevoli nella famiglia Reale“.