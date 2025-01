Meghan Markle in lutto: chi è scomparso nella sua famiglia

Meghan Markle ha condiviso con tristezza la notizia della morte del suo cagnolino Guy tramite un post su Instagram, comunicando ai suoi follower il grande vuoto lasciato dalla perdita. Guy, un beagle adottato nel 2015 da un rifugio in Canada, era un compagno insostituibile per la duchessa di Sussex. Nel suo messaggio di addio, Meghan ha raccontato la storia del cane, che proveniva da un canile del Kentucky e aveva solo pochi giorni di vita quando è stato salvato. Lei lo ha ribattezzato “Guy” e ha descritto il profondo amore che li legava.

Meghan ha riflettuto su come Guy sia stato presente nei momenti chiave della sua vita, dalla sua carriera nella serie “Suits” fino al matrimonio con il principe Harry e alla nascita dei loro figli. Ha sottolineato che Guy ha affrontato periodi difficili, inclusi interventi chirurgici dopo un incidente grave, ma è riuscito a riprendersi grazie al supporto del veterinario. Questo “miracolo” sarà raccontato nella nuova serie Netflix “With Love, Meghan”, in arrivo nel gennaio 2024, dove Guy sarà presente nelle riprese.

Nel suo post, Meghan ha espresso il suo dolore profondo, ammettendo di aver versato molte lacrime e trovando conforto sotto la doccia, sperando di poter dimenticare il suo dolore. Ha ringraziato Guy per gli anni di amore incondizionato e per aver riempito la sua vita in modi inestimabili. Concludendo, Meghan ha detto: “Grazie per tutti questi anni di amore incondizionato, mio dolce Guy. Hai riempito la mia vita in modi che non potrai mai sapere”.