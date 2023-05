Meghan Markle in incognito all’incoronazione di Re Carlo? La foto incriminata e la verità

Il Principe (pardon, l’ex Principe) Harry una volta terminata l’incoronazione di suo padre come Re Carlo è tornato in fretta e furia negli Stati Uniti d’America dove vive con Meghan Markle e i figli.

Alla cerimonia, però, la sua dolce compagna non si è presentata e la stampa si è divisa in due: chi sostiene che non sia stata invitata e chi, invece, è convinto che sia stata una sua decisione non presentarsi all’incoronazione.

Il rapporto fra William e suo fratello Harry è infatti traballante ed anche le rispettive mogli, Kate Middleton e Meghan Markle, non andrebbero d’accordo.

“Ho trovato mia moglie a piangere sul pavimento quando sono tornato” – le parole di Harry sul rapporto fra Meghan e Kate – “In realtà c’erano già problemi da tempo. C’era chi aveva paura che io e Meghan potessimo portare via le luci dalla ribalta a mio fratello e Kate. Anche mio fratello aveva problemi con Meghan, basati su cose non reali. Ho sempre sperato che noi quattro potessimo andare d’accordo. Ma molto rapidamente la questione è diventata una sfida Kate conto Meghan. Era sempre in competizione con mia moglie“.

Meghan Markle e l’assurda teoria del web

Una piccola parte della stampa, però, ha avanzato una terza ipotesi sul ruolo che Meghan Markle avrebbe avuto durante l’incoronazione di Re Carlo: si sarebbe presentata, ma in incognito. A portare alla luce questa folle teoria è stata nientemeno che il New York Post.

Lo ha fatto riportando tutti i post complottisti dei fan della Royal Family. Nel dettaglio, la "Meghan Markle in incognito", sarebbe stata questa:



Ovviamente non devo neanche dirvi che quell’uomo in foto non è certo la Marke con una parrucca in testa, ma è Sir Karl Jenkins, un compositore i cui lavori sono stati anche suonati durante la cerimonia.