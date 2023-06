Meghan Markle e il no di Taylor Swift: “Un secco rifiuto”

Il tanto chiacchierato podcast di Meghan Markle non avrà una seconda stagione. La scorsa settimana i duchi di Sussex e Spotify – attraverso una nota congiunta – hanno ufficializzato la rottura e la conseguente chiusura di Archetypes: “Abbiamo concordato di separarci, ma siamo orgogliosi della serie realizzata insieme“. Nell’ultimo anno la Markle ha avuto molti nomi celebri tra i suoi ospiti: da Andy Cohen e Mariah Carey a Paris Hilton e Serena Williams. Una grande star però ha detto di no alla duchessa. Stando a un recente articolo del Wall Street Journal, Taylor Swift avrebbe declinato l’invito. La popstar di Cruel Summer pare abbia rifiutato di farsi intervistare da Meghan.

“Se i rapporti con Spotify si sono chiusi è par varie ragioni. Nonostante Archetypes abbia raggiunto la vetta delle classifiche lo scorso anno, la coppia non aveva prodotto abbastanza contenuti per giustificare il prezzo elevato. Inoltre Harry non aveva idee per il suo podcast personale.

Trovare ospiti di un certo livello non è stato semplice. Ma questo non era l’unico problema. La Markle chiedeva spesso modifiche nelle fasi avanzate del processo di editing, a volte reclutando dirigenti senior di Spotify, tra cui l’allora chief content officer Dawn Ostroff, per chiamare i produttori e spingerli ad apportare modifiche.

Poi c’è stato il capitolo Taylor Swift. Era forse l’ospite che l’attrice avrebbe desiderato di più. Per questo lei le ha scritto una lettera personale, ma la cantante attraverso un suo rappresentate ha declinato. Nessun forse, ma un secco no. Non c’è stato margine per il team di Archetypes di poter lavorare o cercare di convincere l’artista. La puntata avrebbe avuto enorme visibilità”.