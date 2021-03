Un anno fa il principe Harry e Meghan Markle hanno annunciato la decisione di rinunciare ai loro titoli, per trascorrere una vita tranquilla e libera negli Stati Uniti.

I rapporti tra la coppia e Buckingham Palace si sono molto raffreddati negli ultimi 12 mesi, tanto che i due hanno rilasciato un’intervista choc ad Oprah (che andrà in onda il 7 marzo) in cui puntano il dito anche verso la famiglia reale.

Nel trailer andato in onda in questi giorni Meghan Markle ha detto che il Palazzo ha avuto un ruolo attivo nelle cattiverie circolate su di loro: “Non capisco come possano aspettarsi che, dopo tutto questo tempo, possiamo starcene zitti se la famiglia reale continua a svolgere un ruolo attivo nel perpetuare falsità su di noi. E se ciò significa rischiare di perdere delle cose, in realtà ne abbiamo già perse tante“.

Harry invece ha fatto dei riferimenti alla madre Diana: “La mia più grande preoccupazione era che la storia potesse ripetersi. Non riesco neanche a immaginare come possa essere stato per lei fare questo percorso da sola. Perché per noi è stato estremamente dura ma almeno avevamo l’un l’altra”.

Questa sì che è un’intervista CHOC! Chissà la Regina come reagirà dopo averla vista…

Meghan Markle says the palace had an active role in ‘perpetuating falsehoods’ about her and Prince Harry.

‘Oprah with Meghan and Harry’ airs Sunday, March 7 on CBS. pic.twitter.com/rsPbpOOeUf

— Pop Crave (@PopCrave) March 4, 2021