Meghan Markle confessa di saper cucinare benissimo un tipico piatto italiano: ecco qual è

Meghan Markle è sulla copertina del nuovo numero di ‘Variety’. Nell’intervista rilasciata al noto giornale la moglie di Harry ha confessato di avere molte passioni, tra cui quella della cucina. Oltre a ciò, la duchessa di Sussex ha svelato di saper cucinare benissimo un tipico piatto italiano. Scopriamo insieme qual è.

Meghan Markle è costantemente al centro del gossip. In questi ultimi giorni l’attrice di Suite ha rilasciato un’intervista al noto giornale ‘Variety’, la cui uscita è prevista per il prossimo mercoledì. Proprio qui la moglie di Harry si è lasciata andare ad una confessione intima: ha svelato infatti di saper cucinare benissimo un tipico piatto italiano.

Sono molte le passioni di Meghan Markle. Tra le tante possiamo citare lo Scarabeo e la cucina. A riguardo, queste sono state le parole della duchessa di Sussex:

Continuando, la moglie di Harry ha raccontato di una delle sue passioni più grandi, la cucina. E a riguardo ha confessato di sapere cucinare alla perfezione un tipico piatto italiano, il ragù alla bolognese. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Non è un segreto che Meghan e suo marito amano la cucina italiana. I due spesso si recano insieme in ristoranti tipici italiani dove amano mangiare piatti tipici del nostro Paese. Oltre a ciò, Meghan Markle ha svelato anche gli show preferiti da tutta la famiglia, anche se lei e suo marito dedicano poco tempo alla tv. Queste sono state le sue parole:

La mia commedia romantica preferita di tutti i tempi è, Harry ti presento Sally. Una volta che abbiamo portato i bambini a letto, e io ho giocato un po’ a Wordle, o fatto i miei 10 minuti di Duolingo […] Dopo queste due cose, se accendi la TV, il che è abbastanza raro, penso che siamo come la maggior parte delle persone, dove fai solo ricerche infinite finché non ti stanchi di cercare, non guardi niente.