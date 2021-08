Dopo le bombe che ha sganciato sulla famiglia reale, in molti pensavano che Meghan Markle per i suoi 40 anni non avrebbe ricevuto gli auguri della Regina Elisabetta. Ma Lilibet ha sorpreso tutti e da Twitter ha augurato buon compleanno alla moglie di suo nipote: “Auguro alla Duchessa di Sussex un felicissimo quarantesimo compleanno“.

Ovviamente sappiamo tutti quello che la Regina avrebbe tanto voluto dire a Meghan…



Non solo Elisabetta, anche Kate Middleton e William hanno fatto gli auguri all’adoratahahahahah cognata: “Auguriamo un felice quarantesimo compleanno alla Duchessa di Sussex“.

E anche Kate avrebbe preferito fare gli auguri in un altro modo alla cognatina…



Infine sono arrivati anche gli auguri di Carlo e Camilla, che hanno riciclato – con un bel copia e incolla – quelli della Regina: “Auguriamo alla Duchessa di Sussex un felicissimo quarantesimo compleanno“.

E intanto Harry mentre leggeva i tweet con Meghan Markle…

🎈 Wishing The Duchess of Sussex a very Happy Birthday today! pic.twitter.com/xvrRH4sEwX — The Royal Family (@RoyalFamily) August 4, 2021

Wishing The Duchess of Sussex a very happy 40th birthday. 🎈 pic.twitter.com/dCncyhMLrQ — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) August 4, 2021

Wishing a happy 40th birthday to The Duchess of Sussex! 🎂 pic.twitter.com/qekFyLPmiD — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) August 4, 2021

Meghan Markle su Kate Middleton.