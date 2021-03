Non un terremoto, ma una pioggia di meteoriti ha colpito la famiglia reale inglese. Le dichiarazioni ascoltate nel trailer dell’intervista di Meghan Markle e Harry non erano nulla a confronto di quello che la coppia ha detto durante l’ora passata con Oprah.

La protagonista di Suits ha parlato di razzismo a Buckingham Palace. Pare che alcuni membri della famiglia reale fossero preoccupati che il colore della pelle del primogenito di Harry e Meghan fosse troppo scuro.

“I reali temevano del colore della pelle di Archie. Ci sono state conversazioni su quanto potesse essere scura la sua pelle alla nascita. Ci sono state più conversazioni su questo argomento. Loro ne hanno parlato con Harry. Se posso farti i nomi di chi ha detto queste cose? Credo che la cosa li danneggerebbe troppo. Nei mesi in cui ero incinta di Archie ci dissero anche che non gli sarebbe spettato nessun titolo né garantita la sicurezza. La famiglia reale non voleva che mio figlio fosse principe o ricevesse protezione. Se sono stata in silenzio o silenziata? La seconda. Se ho paura di una vendetta? Ti dico che non vivrò la mia vita nella paura!”

Oprah reacts to Meghan Markle revealing somebody in the Royal Family was concerned about how dark Archie’s skin color might be. pic.twitter.com/RIc15Adr7F — Pop Crave (@PopCrave) March 8, 2021

La moglie di Harry ha sganciato una bomba anche su sua cognata. Sembra infatti che Kate Middleton abbia fatto piangere Meghan Markle (e non il contrario come riportavano molti tabloid).

“I giornali mi accusarono di aver fatto piangere mia cognata Kate. In realtà fu il contrario. Pochi giorni prima delle nozze, se la prese per un problema riguardante gli abiti della damigella, sua figlia Charlotte. Fui io a piangere, e lei si scusò perfino, mandandomi fiori e un biglietto. Peccato, però: quando quella brutta storia venne fuori, non la smentì mai e avrebbe potuto. Da allora fui vittima di un’autentica campagna di denigrazione. Le allusioni sulla stampa trasformarono il pericolo generale in minaccia mortale”.

Meghan Markle ha pensato di togliersi la vita.

“Quello è stato un periodo terribile e pensati di togliermi la vita. Chiamai ripetutamente The Institution, l’istituzione, che organizza le vite dei reali. Quando ho capito di volermi uccidere ho chiesto aiuto, fatemi andare in ospedale. Non me lo permisero. Dicevano che avrebbe danneggiato la loro istituzione”.

Meghan Markle told Oprah she had asked officials at Buckingham Palace for medical help after having suicidal thoughts but was told it would damage the institution. pic.twitter.com/3AwEiPdyYN — Pop Crave (@PopCrave) March 8, 2021

A questo punto The Crown sembra quasi una favola per bambini. Quando la verità è molto più oscura della finzione!