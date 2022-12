Meghan Markle, chi è Christopher, l’uomo con cui avrebbe tradito Harry

La coppia per colpa di questo presunto tradimento starebbe pensando al divorzio. Ecco l’indiscrezione.

I tabloid inglesi tengono molto a cuore le vicende della casa reale. Anche se Harry e Meghan non ne fanno più parte da alcuni anni e si sono trasferiti oltreoceano, le loro avventure continuano a fare gola nel mondo della comunicazione.

Già da alcune settimane stanno circolando nel Regno Unito diverse voci che parlano di un divorzio imminente tra i Duchi di Sussex.

Uno dei motivi sarebbe anche un presunto tradimento scoperto da Harry da parte di Meghan. Ma chi sarebbe il presunto uomo che ha fatto perdere la testa alla duchessa? Si tratterebbe di Christopher Sanchez entrato ormai da mesi nello staff della famiglia come guardia del corpo.

Chi è Christopher Sanchez

Nato a Houston, Christopher Sanchez è figlio di un ex vigile del fuoco. Dopo un periodo all’università, Christopher ha preferito seguire le orme de padre e si è arruolato nella Polizia. Qui vi è rimasto per 3 anni prima di abbandonare la divisa per dedicarsi al lavoro di guardia del corpo. Con questo lavoro ha fatto molta carriera arrivando a difendere diverse personalità importanti e influenti. Passando dai servizi segreti americani, è arrivato a lavorare alla Casa Bianca, prima al servizio del presidente Usa George W. Bush e poi del suo successore Barack Obama.

In un’intervista rilasciata al famoso podcast americano podcast Always Moving Forward disse: “Ho trascorso cinque anni accanto al presidente e sono stato abbastanza fortunato da essere presente durante una transizione, quindi ho trascorso gli ultimi due anni e mezzo con il presidente Bush e i primi due anni e mezzo anni del presidente Obama. Ero solo grato di farne parte”.

Dopo quest’avventura ha deciso di tornare al lavoro privato ed oggi è amministratore della società Torchstone Global e tra i suoi clienti dove cura la sicurezza ci sono proprio il principe Harry e la consorte Meghan Markle.

E secondo l’indiscrezione lanciata dal settimanale Touch tra Christopher e Meghan sarebbe scoppiato del tenero e sarebbe in atto una relazione scoperta poi da Harry che a questo punto avrebbe chiesto il divorzio.