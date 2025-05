Meghan Markle accusata di danni da sali da bagno: “Ulcere e ustioni”

Una donna del Maryland, Robin Patrick, ha accusato Meghan Markle di averle causato gravi ustioni dopo aver seguito una ricetta per dei sali da bagno mostrata nel suo programma su Netflix, “With Love, Meghan”. La donna sostiene di aver seguito le istruzioni di Meghan, che includevano sale Epsom e olio essenziale di lavanda, senza ricevere indicazioni chiare sulle quantità. Questo ha portato a ustioni, ulcere e dolore cronico, spingendola a minacciare una causa legale da 10 milioni di dollari, di cui 75.000 per le spese mediche.

Patrick ha descritto di aver avvertito un bruciore insopportabile non appena è entrata nella vasca. Essendo diabetica e avendo un sistema immunitario compromesso, teme complicazioni più gravi. Ha inviato una lettera legale a Meghan, Archwell Productions e Netflix, accusandoli di negligenza per non aver fornito avvertimenti adeguati sui rischi di tali ingredienti.

In risposta, il team legale di Meghan ha respinto le accuse, affermando che i rischi associati all’uso del sale Epsom sono ben noti e che non c’è stata negligenza. Hanno anche affermato che la ricetta rientra nella libertà di espressione del Primo Emendamento e non rappresenta un “pericolo chiaro e attuale”. Questo episodio ha suscitato scalpore nella comunità beauty e lifestyle, con immagini delle ferite di Patrick che sono emerse, complicando ulteriormente la reputazione di Meghan.

Questa situazione potrebbe danneggiare non solo l’immagine di Meghan, ma anche quella di Netflix e della Famiglia Reale, legata al matrimonio con il principe Harry. Resta da vedere come evolverà la vicenda e se ci sarà una risoluzione senza ulteriori conflitti legali.

Sintesi AI da StraNotizie.it

Fonte: www.libero.it