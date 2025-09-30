Megaraptor in Argentina: il predatore del Cretaceo

I Megaraptora sono un gruppo estinto di teropodi carnivori vissuti nel Cretaceo, relativamente vicini ai tirannosauri. Non abbiamo mai trovato esemplari completi, il che rende difficile studiarli. Tuttavia, un recente ritrovamento in Argentina ha portato alla luce un fossile di una nuova specie chiamata Joaquinraptor. Questo fossile include un cranio che stringeva tra i denti una coscia di coccodrillo, evidenziando l’efficienza predatoria di questo dinosauro.

Secondo uno studio pubblicato su Nature Communications, i megaraptoridi erano i principali predatori in Patagonia alla fine del Cretaceo. Joaquinraptor superava i 7 metri di lunghezza e pesava oltre una tonnellata, rappresentando uno dei predatori più grandi della regione, in un ambiente privo di tirannosauri. Il suo ruolo di predatore apicale è confermato dal ritrovamento dell’omero di un antenato non identificato dei coccodrilli, con segni di denti che indicano un’interazione attiva con il dinosauro.

Il fossile di Joaquinraptor rivela anche che, a differenza dei tirannosauri, aveva arti superiori robusti e potenti, probabilmente utilizzati per afferrare le prede. L’esemplare scoperto era sessualmente maturo ma non ancora completamente cresciuto, con un’età stimata di circa 19 anni. Infine, Joaquinraptor risale a circa 68 milioni di anni fa, rendendolo una delle specie più recenti del gruppo Megaraptora conosciute fino ad oggi.