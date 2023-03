Megan triste dopo l’incontro con la Celentano: nessun professore le dà la maglia

Mancano dieci giorni al serale di Amici, ma in casetta molti sono ancora senza maglia. Per questo motivo in questi giorni i professori stanno incontrando gli allievi a più riprese e Alessandra Celentano ha chiesto di poter vedere Megan Ria.

La ballerina, entrata nella scuola nel team di Raimondo Todaro, è poi passata in quello di Emanuel Lo su una sua richiesta esplicita. La reazione di Todaro (“va bene, ma se non era per me eri a casa“) è storia. Nonostante il cambio di casacca, però, Megan Ria è tutt’ora senza maglia per il serale. Gliela darà Alessandra Celentano?

La maestra Celentano ha convocato Megan in studio e per lei è arrivato il momento di esibirsi #Amici22 pic.twitter.com/ElHnrHy7u9 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 8, 2023

Il quotidiano di oggi ci ha mostrato proprio l’incontro fra le due, ma la ballerina non sembrerebbe averla presa molto bene: “Sono un po’ giù, avrei potuto ballare meglio“.

Subito dopo essersi esibita di fronte alla maestra Celentano Megan confida a Gianmarco le sue sensazioni #Amici22 pic.twitter.com/92goQ3mWR1 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 8, 2023

Se Megan riceverà la maglia del serale lo scopriremo nella puntata in onda domenica pomeriggio, in alternativa premete qua e spoileratevi il suo destino.

Megan nel cast di Chi Ha Incastrato Peter Pan?, parlano i nonni paterni

In un’intervista rilasciata a Di Più i nonni paterni della ballerina hanno fatto delle rivelazioni sul passato della loro nipote. Sembra che le vere difficoltà per la ragazza siano arrivate quando i suoi genitori si sono separati.