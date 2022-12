Megan Thee Stallion, il rapper Tory Lanez le ha sparato: “Fino a 22 anni di carcere”

Nel luglio del 2020 Megan Thee Stallion se l’è vista bruttissima, quando un uomo le ha sparato ai piedi. TMZ aveva parlato di un incidente e di ferite dovute alla rottura di un vetro. Per questo motivo l’artista era stata costretta a intervenire e su Instagram aveva confessato che qualcuno le aveva sparato.

“Sono stata vittima di alcuni colpi d’arma da fuoco, come conseguenza di un crimine che è stato commesso contro di me e compiuto con l’intento di ferirmi fisicamente. Devo ringraziare i poliziotti mi hanno accompagnata in ospedale dove mi hanno sottoposta a un’operazione per rimuovere i proiettili. Per fortuna gli interventi sono riusciti al meglio”.

BREAKING: Tory Lanez has officially been found GUILTY on all three counts for sho*ting Megan Thee Stallion‼️😳 pic.twitter.com/fOkKxgRdop — RapTV (@Rap) December 23, 2022

Megan Thee Stallion, la verità sull’aggressione.

Ieri a Los Angeles si è tenuto un processo e Tory Lanez è stato dichiarato colpevole di aver sparato ai piedi di Megan Thee Stallion. La giuria ha condannato il cantante accusandolo di aver aggredito Megan con un’arma semiautomatica, provocandole gravi lesioni personali, scaricando l’arma con grave negligenza e possedendo la pistola – nascosta e non registrata – all’interno del suo SUV. La sentenza definitiva ci sarà il prossimo 27 gennaio 2023 (il cantante rischia fino a 22 anni di carcere).

Il procuratore distrettuale ha dichiarato: “Voglio iniziare evidenziando il coraggio di Megan. Hai mostrato incredibile coraggio e vulnerabilità con la tua testimonianza nonostante ripetuti e grotteschi attacchi che non meritavi. Hai affrontato critiche ingiuste e spregevoli che nessuna donna dovrebbe mai affrontare e sei stata un’ispirazione per gli altri, in tutta la contea di Los Angeles e nella Nazione“.

Gli auguri di Adele

Durante il concerto di ieri sera a Las Vegas, Adele ha voluto fare i suoi personali auguri di buon Natale alla collega.

Adele wishes Megan Thee Stallion a “very, very Merry, Merry Christmas” to loud cheers pic.twitter.com/utoJ0ag8qE — philip lewis (@Phil_Lewis_) December 24, 2022