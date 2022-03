Megan Thee Stallion e Dua Lipa, Sweetest Pie: il primo singolo tra le due star della musica.

Insieme per celebrare le donne. Per la prima volta Megan Thee Stallion incontra, musicalmente, Dua Lipa. Una delle più importanti star del rap al femminile di questi ultimi mesi unisce le forze alla più amata popstar di questi ultimi anni. Un’unione da fuochi d’artificio che dà vita a una canzone destinata a restare in testa alle classifiche per molti e molti mesi: Sweetest Pie. Scopriamo insieme tutti i dettagli su questa collaborazione scoppiettante.

Megan Thee Stallion e Dua Lipa insieme in Sweetest Pie

Rilasciato nel Women’s History Month, il mese che celebra la storia delle donne nel mondo, Sweetest Pie anticipa l’arrivo del nuovo album della rapper. Ad accompagnarlo, un video che s’ispira al mondo dell’horror e che presenta le due star in una versione piccante e molto sensuale.

Dua Lipa

Parlando del suo nuovo album, la rapper ha annunciato di essersi emozionata molto nel tornare in uno studio di registrazione, e ha regalato qualche anticipazione. Nel suo lavoro toccherà argomenti fin qui mai toccati, e lo farà con il suo solito stile, con la sua capacità di risultare ficcante ma al contempo anche melodica e, in un certo senso, pop.

Di seguito il video ufficiale di Sweetest Pie:

La carriera di Megan Thee Stallion e Dua Lipa

Per le due artiste è il primo incontro musicale, ma non la prima collaborazione in assoluto. Entrambe hanno infatti già avuto modo di lavorare con tantissimi colleghi nell’industria. Se la rapper ha unito le forze, ad esempio, con Beyoncé, Nicki Minaj, Maluma e altri ancora, Dua Lipa l’abbiamo vista insieme a Sean Paul, Elton John, Miley Cyrus, le Blackpink, addirittura Andrea Bocelli.

Insieme vantano 6 Grammy, tre a testa, e tantissimi altri premi sia per quanto riguarda la musica americana che quella britannica, a conferma di quanto siano state negli ultimi anni tra le artiste più influenti in assoluto.