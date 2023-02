Megan stroncata da Raimondo Todaro: “Sguaiata, volgare”

Due settimane fa Megan ha cambiato professore ad Amici ed è passata da Raimondo ad Emmanuel Lo. All’inizio Todaro l’ha presa bene e si è detto fiero del fatto che un’altro coreografo apprezzasse una sua alunna, oggi però è arrivato un colpo di scena. Raimondo ha convocato Megan ed Emmanuel in studio ed ha criticato duramente la ballerina.

“Ti ho fatta chiamare io qui e avevo piacere ci fosse anche Emanuel con noi. Perché vi volevo parlare e partirei con il farti vedere questo filmato dove balli Beyoncé. Questo era un pezzo di circa due mesi e mezzo fa sui tacchi. Lo avevamo preparato insieme. Questa settimana tra i balli che avevi preparato c’era un pezzo di Jennifer Lopez, una coreografia sui tacchi lo vorrei vedere.

Vi spiego quali sono le mie perplessità e preoccupazioni. A me arriva il video di Megan questa settimana. A primo impatto penso ‘una cosa simile è stata già fatta tre mesi fa’. Però non solo non ho trovato un cambiamento di rotta per come avevate detto, ma ho trovato che il lavoro per raffinarla e renderla più elegante e aggraziata sia andato perso.

Tu già hai un tuo carisma, un carattere e una personalità, senza bisogno di caricare. Se carichi vai sul volgare. Quel discorso di trovare Megan nella sua danza a me sembra che la strada sia la stessa. Mi aspettavo di vederti diversa. Non va lasciata libera, sulla sua qualità va disciplinata perché è tornata una sguaiata. Io la vedo diversa, perché è tornata a settembre e il nostro lavoro è stato buttato via. Non penso che stai andando bene”.