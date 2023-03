Megan Ria: “Ero innamorata di Marco Carta, gli chiesi di fidanzarsi con me”

Megan Ria oggi pomeriggio è stata ospite insieme a NDG da Silvia Toffanin. Dopo aver ripercorso la sua esperienza ad Amici, la conduttrice le ha ricordato quando da piccolina ha preso parte al cast di Chi Ha Incastrato Peter Pan di Paolo Bonolis.

All’epoca aveva cinque anni e provava un amore sconfinato per Marco Carta reduce dalla vittoria al Festival di Sanremo con il brano La Forza Mia. Il video che Silvia Toffanin ha mandato in onda vede infatti Megan Ria cantare con Marco Carta nello show di Paolo Bonolis. “Ero innamorata di lui, ero pazza. Aveva appena vinto Amici e io gli chiesi se voleva diventare il mio fidanzato“.

La cotta per Marco Carta è ormai un ricordo lontano, ora il suo cuore batte per Gianmarco Petrelli.

“Ora nel mio cuore è entrato un ragazzo che si chiama Gianmarco. Non me l’aspettavo, inizialmente ci stuzzicavamo ma non c’era niente di concreto. Poi piano piano ci siamo conosciuti veramente tanto. La cosa che ci lega di più è la stima, la piena fiducia, l’amicizia e l’amore. È un amore forte, diverso da tutti quelli che ho avuto. A vedere queste immagini mi si smuove tutto. Purtroppo quando sono stata eliminata non ho potuto abbracciarlo, gli ho lasciato una lettera. Ora faccio il tifo per lui”.