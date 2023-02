Megan lascia Todaro e cambia professore, lui: “Va bene, ma se non era me eri a casa”

Megan Ria ha richiesto alla produzione di poter cambiare professore e di passare da Raimondo Todaro ad Emanuel Lo.

“Da settembre fino ad ora penso di aver fatto un percorso molto bello e in crescita. So che è grazie a Raimondo se sono arrivata fino a qua. Ma questo compito che ho appena eseguito [una coreografia di Emanuel Lo, ndr] mi ha smosso dentro, perché mi sono sentita finalmente Megan. Voglio giocarmi tutte le carte che ho e questo per me è stato uno stimolo che mi ha dato Emanuel Lo”.

La ballerina ha poi proseguito:

“Se io devo fare un cambiamento e prendere il meglio sono contentissima di farlo, ma non voglio che il maestro Raimondo ci rimanga male. Ma voglio che decidano loro. Io sono grata a Raimondo, ma ora non voglio accontentarmi, voglio spingere”.

Megan lascia Todaro, la sua reazione

“Innanzitutto sono orgoglioso del fatto che un altro professore ti voglia in squadra perché significa che abbiamo fatto un gran bel lavoro. Il motivo per cui ti avevo dato la maglia a settembre è perché ti conoscevo prima e volevo darti una chance, ma eri talmente indietro che non potevi fare dance e commerciale. Paragonata agli altri avevi studiato molto meno. Nelle ultime settimane non c’ero tanto con la testa, ma ti ho spiegato il motivo. Ti ho chiesto scusa per questo. Rimane il fatto che se non era per il sottoscritto eri a casa, è inutile che fate i fighi [dice agli altri professori, ndr]”.

Megan lascia Todaro e passa a Emanuel Lo, la reazione dei professori

Raimondo Todaro ha aggiunto:

“Sei una ballerina forte e spero che tu possa andare avanti, se lo fai con me o con Emanuel Lo a me non cambia. Ti conosco da quando avevi 14 anni e ti ho sempre fatto lavorare, anche quando non eri in grado”.

A questo punto sono intervenuti anche gli altri professori. Emanuel Lo gli ha detto: “E’ una questione di legame fra professore e allievo che Megan sta cercando e che in te, Raimondo, non lo ha trovato“, mentre la Celentano lo ha accusato di non saper gestire i propri allievi e di non far per loro neanche le coreografie, al contrario suo: “Questa cosa è grave, non è perché pensi ad un allievo e ti dimentichi degli altri“.

Megan passa nella squadra del maestro Emanuel Lo! #Amici22 pic.twitter.com/NUj8EkqI5s — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 5, 2023

L'articolo Megan lascia Todaro e cambia professore, lui: "Va bene, ma se non era me eri a casa" proviene da Biccy.it.







