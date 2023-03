Megan e il passato difficile prima di Amici: le rivelazioni dei nonni

Adesso è una delle protagoniste di Amici, ha una storia con Gianmarco Petrelli ed è amatissima sui social, ma il passato di Megan non è stato facilissimo. La ballerina ha rivelato che sua mamma per farla danzare ha dovuto fare moltissimi sacrifici.

“Devo tutto a mia madre. In casa non avevamo soldi. C’è stato un periodo che non avevamo neanche la luce. Lei ha fatto trecentomila lavori, come la signora delle pulizie, affinché realizzassi il mio sogno più grande: ballare. Se non era per lei, oggi non sarei qua. Vorrei riscattarla per tutti gli anni di sacrifici che ha fatto per me e la danza. Si è tolta il cibo dalla bocca, ha rinunciato a comprarsi i vestiti. Mi diceva: ‘Megan, pazienza se c’è la pasta in bianco. Ciò che conta è che balli’”.