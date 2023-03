Megan e Gianmarco smontati da Todaro: i due rispondono per le rime

Oggi Raimondo Todaro e Arisa hanno incontrato la loro squadra: Wax, Federica, Mattia e Alessio. Il prof di ballo (proprio come ha fatto ieri Emanuel Lo) ha criticato gli altri alunni e si è concentrato in particolare su Gianmarco e Megan.

“Dal mio punto di vista lo sapete che Gianmarco è l’anello debole del gruppo. Tecnicamente è qualche categoria sotto a voi. Mi ha sorpreso che la maestra lo volesse tanto al serale. Perché lui è l’opposto di quello che lei predica da anni. Non ha bei piedi, non ha belle gambe, non ha belle linee e non ha una bella apertura. Ma se lei è contenta va benissimo. Megan la vedo più in difficoltà. Penso si sia meritata il serale per il percorso che ha fatto. Però sempre al serale la vedo meno competitiva rispetto a voi e agli altri”.

Megan e Gianmarco, le risposte a Raimondo Todaro: “Dice così perché non siamo con lui”.

Megan senza giri di parole ha detto che Raimondo l’ha criticata perché lei ha scelto di passare nel team di Emanuel Lo: “Io penso che lui dica queste cose perché non sono più nella sua squadra e vuol far emergere che ho studiato di meno. Sono qui anche per merito suo e mi ritengo pronta“.

Anche Gianmarco si è lamentato dei giudizi di Todaro: “Raimondo è sempre rimasto della sua idea, sono successe mille cose, sfide, compiti. Aver vinto delle sfide che mi ha dato, stare su in classifica, non è servito. Lui è rimasto della sua idea, la maestra della sua e io mi fido della prof. Se la Celentano mi vuole al serale un motivo ci sarà. Tanto i prof stanno screditando gli altri allievi per tranquillizzare i propri. Lui ha una squadra forte adesso, ma nell’anno è stata un via vai di gente“.

Dopo aver ascoltato i commenti dei professori Arisa e Todaro, le altre squadre reagiscono così… #Amici22 pic.twitter.com/wL8hSS9xu2 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 14, 2023

