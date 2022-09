Megan di Amici 22 è la ballerina di Tribale di Elodie

Megan Ria è una delle nuove allieve della scuola di Amici di Maria De Filippi.

Il maestro Raimondo Todaro ha deciso di dare una possibilità a Megan! Noi siamo curiosi di vedere come lavoreranno insieme, voi? #Amici22 pic.twitter.com/f7YiaqNzlc — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) September 18, 2022

Ballerina professionista, Megan ha avuto un banco ad Amici 22 grazie a Raimondo Todaro che le ha detto immediatamente sì e l’ha voluta nel suo team.

La ragazza ha una “faccia conosciuta” perché un curriculum di tutto rispetto sia televisivo che musicale. Solo nell’ultimo anno ha fatto parte del cast dei ballerini di Battiti Live, de Il Cantante Mascherato e del video Tribale di Elodie. Ma come scoperto da Novella 2000 ha fatto molto altro: ha vinto cinque fasce durante il concorso “Una ragazza per il cinema”, per poi sfilare per diverse passerelle come Pitti Bimbo, Laura Biagiotti, Calvin Klein, Benetton, Guess e non solo. Nel 2009 per di più Megan ha partecipato a Chi ha incastrato Peter Pan.

Nata ad Imola da genitori cubani nel 2005, Megan Ria vive a Massa Carrara da sempre.