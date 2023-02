Megan chiede di cambiare professore e di passare da Raimondo a Emanuel Lo: la reazione di Todaro

Raimondo Todaro quest’anno ad Amici ha dimostrato di avere le idee poco chiare e Megan Ria – una sua allieva – ha chiesto di poter cambiare professore e di passare ad Emanuel Lo.

A settembre il maestro Todaro ha eliminato Asia in favore di Claudia che ha poi perso la sfida contro Isobel che ha scelto di andare dalla Celentano. Ha successivamente dato un banco a Eleonora eliminandola dopo un paio di settimane e infine, a sorpresa, ha dato pure il ben servito a Samuel perché “non pronto per il serale”. Nel mentre ha richiesto un banco per Alessio e uno per Benedetta. Megan, probabilmente spiazzata da tutto questo giro di alunni, ha chiesto alla redazione di cambiare il proprio professore e di passare da Raimondo Todaro ad Emanuel Lo.

“Nel mio percorso ho sempre visto una crescita costante, però ultimamente – nelle ultime tre settimane – mi sono vista un po’ più ferma, nel senso che in puntata mi sono sentita insicura” – ha confidato la ballerina a Raimondo – “Mi sono fatta mille domande e ho capito che non mi sentivo tutelata e supportata da te, che sei il mio professore. Per me è anche una questione che le cose che faccio vengono sottovalutate dai professionisti”.

Megan chiede di cambiare professore e di passare da Raimondo ad Emanuel Lo: la reazione di Todaro

La reazione di Todaro è stata però inaspettata: non si è arrabbiato e ha ammesso di averla un po’ lasciata in disparte.

“Io penso che il tuo percorso stia andando alla grande, ma se mi dici che non ti sei sentita supportata dal punto di vista morale ti dico che hai ragione. Soprattutto nelle ultime settimane. Non ti ho filato come faccio di solito, non c’ero tanto con la testa. Pensavo a Samuelino che ho eliminato. La motivazione è quella, non c’entri tu”.

Megan però non ha cambiato idea ed ha ugualmente chiesto a Emanuel di prenderla nella sua squadra. “Non mi sento valorizzata dal mio professore, non mi sento capita, non mi comprende a 360 gradi“, le parole della ballerina a Emanuel Lo, che ha accettato di prenderla con sé solo se supera un compito assegnato.

*SPOILER*

Nella puntata che è stata registrata ieri abbiamo assistito al cambio di casacca. Ecco cosa si legge su SuperGuidaTv: “Megan ha deciso di abbandonare Raimondo Todaro per Emanuel Lo. La ragazza ha eseguito in primis un compito del maestro e l’ha superato brillantemente. La coreografia era sulle note di un mashup fra Formation e la parte strumentale di Cuuuuuuuute di Rosalia. Successivamente Emanuel Lo ha chiesto al collega di poter prendere la ballerina come allieva nella sua squadra”.

Todaro è così rimasto con Mattia e le new entry Alessio e Benedetta.