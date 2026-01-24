Megadeth chiude con album omonimo

I Megadeth, pilastri indiscussi del thrash metal mondiale, hanno raggiunto un traguardo straordinario con il loro diciassettesimo e ultimo lavoro in studio, l’album omonimo intitolato semplicemente Megadeth. L’album ha debuttato ufficialmente alla posizione numero 1 delle classifiche di vendita negli Stati Uniti, confermando che il legame tra la band e la sua “Cyber Army” di fan è più solido che mai.

A differenza di molte altre leggende del rock che si dissolvono col tempo, Dave Mustaine ha scelto di chiudere il cerchio alle proprie condizioni. Il frontman ha spiegato che questo disco rappresenta la volontà di uscire di scena “mentre si è ancora al top”, evitando il declino artistico che spesso colpisce le carriere ultra-quarantennali.

L’album segna il debutto discografico con la band del chitarrista Teemu Mäntysaari, che ha preso il posto di Kiko Loureiro portando una nuova linfa tecnica e una precisione chirurgica negli assoli. La formazione è completata dal ritorno del bassista James LoMenzo e dalla potenza di Dirk Verbeuren dietro la batteria.

Il disco è stato prodotto dallo stesso Dave Mustaine insieme a Chris Rakestraw, e evita i sensazionalismi per concentrarsi su ciò che i Megadeth sanno fare meglio: riff complessi, strutture ritmiche articolate e testi che oscillano tra l’impegno sociale e la riflessione personale.

Il debutto al primo posto negli Stati Uniti non è evidentemente solo un tributo nostalgico ma la riprova che il genere metal goda ancora di un’ottima salute commerciale quando la qualità della proposta rimane elevata.