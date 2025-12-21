9.1 C
Sport

Da stranotizie
Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia vince a Firenze

La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia vince la sua quinta partita consecutiva, superando Il Bisonte Firenze con il punteggio di 3-1. La partita è stata molto combattuta, con la Megabox che ha rimontato il quarto set dal 12-18 e ha scongiurato il tie-break.

Nel primo set, Il Bisonte parte forte, ma la Megabox trova la continuità nel cambio palla e approfitta degli errori delle avversarie, vincendo 25-18. Nel secondo set, Il Bisonte reagisce e vince 25-23, nonostante la Megabox abbia rimontato dal 10-15 e avesse addirittura il naso avanti 23-22.

Nel terzo set, la Megabox vince 25-18, dopo aver subito il sorpasso di Il Bisonte sul 6-5. La squadra di Pistola ha trovato la giusta continuità e Omoruyi ha segnato quattro punti cruciali per riportare avanti la Megabox.

Nel quarto set, Il Bisonte conduce sin dall’inizio, ma la Megabox rimonta e vince 25-23, con Giovannini che segna cinque degli ultimi sei punti della sua squadra. La vittoria consolida il sesto posto della Megabox, con tre punti di vantaggio sulla Uyba Busto Arsizio.

Giovannini è stata nominata MVP della partita e ha commentato: “È stata una partita durissima, ma sono contenta della vittoria. Il nostro gioco è migliorato via via durante la partita e è stata una vittoria di squadra”. Il punteggio finale della partita è stato di 18-25, 25-23, 18-25, 23-25 in favore della Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia.

