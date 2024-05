“Mega compenso e ipotesi Sanremo dopo Carlo Conti” Il nome che tutti aspettavano

Un momento d’oro quello che sta vivendo l’ex ballerino Stefano De Martino. Il giovane conduttore ha infatti ricevuto delle succulentissime proposte da parte della Rai, occasioni da non lasciarsi scappare. Di che cosa si tratta?

Stefano De Martino

Ecco che cosa abbiamo scoperto su questo argomento.

Trattative tra Rai e Stefano De Martino: si tratta di Affari tuoi

Stefano De Martino potrebbe rappresentare la punta di diamante in casa Rai. Come tutti sappiamo, Amadeus ha deciso di intraprendere un nuovo percorso lavorativo ed è per questo che la Rai sta cercando il suo degno sostituto.

Questa giovane personalità potrebbe essere proprio quella di Stefano, verso il quale la Rai proverebbe un vero e proprio debole. L’uomo, diventato famoso a seguito della sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, ha avviato una promettente carriera lavorativa nell’ambito della conduzione.

Stefano De Martino

Da qualche ora gira la voce che sarà proprio lui a prendere in mano la conduzione di due programmi molto in voga su Rai Uno. Parliamo de “I Soliti Ignoti” e “Affari tuoi“, format che attualmente sono ancora condotti da Amedeo Sebastiani.

In questo modo il pubblico rimarrebbe legato ad un conduttore che ha saputo procurarsi il suo successo in Rai. L’indiscrezione è stata lanciata da Tv Blog, anche se ovviamente non è ancora stata confermata dal diretto interessato.

L’opzione Sanremo dopo il biennio di Carlo Conti

Per quanto riguarda, invece, la conduzione del Festival di Sanremo, questa verrà affidata a Carlo Conti per quanto riguarda il biennio 2025 e 2026. Non sappiamo che cosa succederà dopo, ma le stesse voci di corridoio citate prima parlano dell’arrivo di Stefano De Martino anche sul palcoscenico dell’Ariston.

Stefano De Martino

Questa è una bellissima novità, in quanto il conduttore della kermesse musicale per eccellenza sarebbe davvero molto giovane e siamo sicuri che saprà portare una ventata d’aria fresca alla festa della musica. Come se tutto questo non fosse già di per sé tremendamente appagante sotto il profilo professionale, De Martino potrebbe aver ricevuto altre proposte interessanti da parte della Rai. Parliamo di offerte lavorative che verranno retribuite con compensi a dir poco indescrivibili, ma su questo le nostre fonti sono davvero scarne. Non ci resta che attendere per avere nuovi sviluppi!