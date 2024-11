MEG: Il Tour ‘Trenta Anni di Musica’ – Info e Biglietti

MEG annuncia il tour “TRENTA MEG”, per celebrare i suoi 30 anni di carriera, delineandosi come un simbolo del cantautorato alternativo e sperimentale. La sua carriera è segnata da esperimenti sonori e contaminazioni stilistiche, rendendola un punto di riferimento nel panorama musicale contemporaneo. Sin dall’inizio, MEG ha mostrato una straordinaria capacità di innovare, mantenendo un forte legame con il pubblico.

Il tour non è solo una celebrazione dei suoi successi, ma anche un momento per riflettere sul suo percorso artistico. “TRENTA MEG” rappresenta un’occasione di festa e condivisione, dove MEG intende ringraziare i fan per il loro supporto e affetto nel tempo. Ogni concerto sarà un momento di gioia collettiva, unendo artista e pubblico in una “sacra danza della vita”, creando un’atmosfera di crescita reciproca e scambio emotivo. La cantautrice ha sempre considerato i suoi fan parte integrante del suo cammino, rendendo ogni incontro unico e speciale.

La chiave dell’unicità del percorso di MEG risiede nell’interazione con il pubblico. Ogni performance diventa un’occasione di connessione profonda, dove le emozioni si intrecciano e si amplificano. Questo tour non solo celebra la sua musica, ma invita anche a vivere insieme esperienze indimenticabili. MEG continua a esplorare nuove terre sonore con la sua indomabile curiosità e la volontà di scoprire sempre qualcosa di nuovo.

Le date del tour sono: 4 Aprile – The Cage, Livorno; 6 Aprile – Locomotiv Club, Bologna; 10 Aprile – Duel, Napoli; 11 Aprile – Casa delle Arti, Conversano (BA); 12 Aprile – Officine Cantelmo, Lecce; 15 Aprile – Magazzini Generali, Milano; 16 Aprile – Largo Venue, Roma.

MEG è attiva anche sui social e sul suo sito web. Gli utenti possono seguirla su Instagram (meg_muzic), Facebook (meg.multiformis) e Twitter (meg_muzic), oltre a visitare il suo sito ufficiale www.m-e-g.it per ulteriori informazioni e aggiornamenti sul suo tour.