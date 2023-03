MEF, il 14 marzo aste BTP a medio e lungo. Inclusi BTP Green

– Il Ministero dell’economia e delle finanze MEF ha annunciato l’emissione fino a 9,75 miliardi di euro di BTP a medio e lungo termine, inclusi BTP Green. I titoli vanno in asta martedì 14 marzo, mentre la data di regolamento è giovedì 16 marzo.

In particolare, saranno collocati: BTP 3 Anni con scadenza 15/04/2026, cedola del 3,80%, per un importo compreso tra 3,5 e 4 miliardi di euro; BTP 7 anni con scadenza 15/12/2029, cedola del 3,85%, per un importo compreso tra 2,5 e 3 miliardi di euro; BTP Green con scadenza 30/04/2035, cedola del 4%, per un importo compreso tra 1,5 e 2 miliardi di euro; BTP 50 anni con scadenza 01/03/2072, cedola del 2,15%, per un importo compreso tra 500 e 750 milioni di euro.