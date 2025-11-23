Meetlink a Cefalù

Il “Meetlink, l’incontro di tutti e per tutti” si è chiuso oggi, dopo due giorni di confronto tra oltre 100 giovani provenienti dal mondo studentesco, imprenditoriale e dal settore della cooperazione. L’evento, organizzato dalla Mezzogiorno Foundation in collaborazione con Its Academy Sicani e la società di consulenza Cpw Italia, ha visto la partecipazione di personalità come il vescovo di Cefalù, monsignor Giuseppe Marciante, e il presidente della Commissione antimafia all’Ars, Antonello Cracolici.

Durante il Meetlink, tenutosi al Sea Palace Hotel di Cefalù, si sono susseguiti talk, laboratori e tavoli tematici sul futuro del lavoro, sull’innovazione digitale, sull’inclusione sociale, sulla cittadinanza attiva e sulla legalità. Hanno partecipato all’evento anche Giovanni Mistretta, Manager Cpw Italia, Simone Aiello, esperto marketing, Daniele Amorosino, direttore Confcooperative Palermo, Giacomo Terranova, direttore generale Irca, Tommaso Di Matteo, presidente Mezzogiorno Foundation, Gabriella Portalone, storica, e Luca Li Vecchi, presidente cooperativa Verbumcaudo.

Tommaso Di Matteo, presidente di Mezzogiorno Foundation, ha dichiarato che la partecipazione al Meetlink è stata molto sentita e che si tratta di un format creato per creare network e crescita tra giovani, per discutere di tematiche importanti per lo sviluppo della terra. Il presidente del Consiglio comunale di Pettineo, Gianfranco Gentile, ha aggiunto che il meeting è stato un importante momento d’incontro e crescita, con una nutrita partecipazione di giovani, amministratori locali ed esponenti della società civile.

La manifestazione è stata arricchita da uno show-cooking curato dallo chef Salvo Terruso, noto come “Il Pastaio Matto”, che ha deliziato i presenti con un “primo d’eccezione” realizzato con i prodotti della cooperativa sociale Verbumcaudo.