Meeting di Rimini: futuro Italia e crisi globali a confronto

Il quarantaseiesimo Meeting di Rimini si svolge fino al 27 agosto, riunendo importanti figure della politica italiana per discutere sul futuro del Paese. Il titolo dell’evento, «Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi», si ispira a Thomas Stearn Eliot. L’apertura del dibattito è stata simbolicamente affidata a due madri, Layla al-Sheik di Betlemme e Elana Kaminka di Israele, entrambe colpite dalla perdita dei figli a causa del conflitto israelo-palestinese.

L’ex premier Mario Draghi ha inaugurato la manifestazione, mentre la presidente del Consiglio Giorgia Meloni concluderà l’evento. Tra i partecipanti ci sono vicepremi e ministri come Antonio Tajani, Matteo Salvini, e Abodi, oltre ad Enrico Letta, presidente dell’Istituto Jacques Delors, e Roberta Metsola, presidente del Parlamento Europeo. Draghi si concentrerà sul futuro dell’Unione, un tema di rilevanza nei dibattiti programmati.

Nel corso della settimana, si svolgeranno 150 convegni con 550 relatori, 13 mostre e 17 spettacoli gestiti da tremila volontari, cuore dell’organizzazione di Comunione e Liberazione. Questo incontro segna l’inizio della ripresa dell’attività politica in vista delle elezioni regionali. Tra i presenti ci saranno Massimiliano Fedriga, Michele Emiliano, Michele de Pascale e Francesco Acquaroli, tutti esponenti di partiti in competizione per le riconferme.

Il Meeting non vedrà invece la partecipazione della leader del Partito Democratico Elly Schlein né dell’ex premier Giuseppe Conte del Movimento Cinque Stelle.