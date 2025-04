Medvedev: “Nuovi Paesi della NATO a rischio” – Podcast Notizie dall’Ucraina, Adnkronos

Tre giorni di cessate il fuoco sono stati proposti da Putin per l’ottantesimo anniversario della vittoria sovietica nella Seconda guerra mondiale, con una tregua di 72 ore dai combattimenti dall’8 maggio alla fine del 10. Nel frattempo, l’ex presidente russo Dmitrij Medvedev ha avvertito che i nuovi membri della NATO sono considerati potenziali obiettivi per Mosca e potrebbero essere a rischio di attacchi nucleari in caso di conflitto.