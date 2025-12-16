Meduse: scoperto apparato digerente complesso

Un gruppo internazionale di ricercatori, guidato dall’Università degli studi di Trieste e dall’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, ha scoperto nella medusa Cotylorhiza tuberculata, conosciuta come “medusa uovo fritto”, un apparato digerente articolato simile a quello di organismi più sofisticati. Ciò rivoluziona l’idea delle meduse come animali “semplici”.

I risultati dello studio sono stati pubblicati sulla rivista scientifica PLOS One. Tra i partner dello studio ci sono anche Elettra-Sincrotrone Trieste S.C.p.A., l’Università degli Studi di Milano, lo Slovenian National Building and Civil Engineering Institute di Ljubljana, l’Università di Primorska e l’Aquarium di Pirano.

I ricercatori hanno utilizzato una tecnica all’avanguardia per analizzare la struttura anatomica della medusa, iniettando nel sistema gastrovascolare una resina che ha permesso di ottenere una copia perfetta e tridimensionale di tutti i canali interni. Il calco ottenuto è stato poi analizzato con una microtomografia ai raggi X.

La tecnica utilizzata ha permesso di scoprire canali che si diramano nelle braccia orali della medusa, ognuno dei quali presenta una strozzatura centrale. Gli esperimenti di anatomia funzionale hanno evidenziato che in questi canali esiste una circolazione a doppio senso. L’acqua di mare, ricca di prede, viene inizialmente “ingerita” dalle aperture più interne delle braccia, e dopo la digestione, viene espulsa dalle aperture più periferiche e distali delle braccia orali.

La ricerca ha dimostrato che nella Cotylorhiza tuberculata esiste una specializzazione, con pori dedicati all’ingresso del cibo e altri all’espulsione dei prodotti di scarto, a formare un sistema che assomiglia a un tubo digerente “continuo”, tipico di animali più evoluti. Questo meccanismo digestivo complesso potrebbe essere molto più diffuso tra le meduse di quanto si possa immaginare.

La ricerca ha permesso di approfondire lo studio della biologia di una creatura comune nei nostri mari, dimostrando che l’evoluzione può produrre soluzioni complesse in modo indipendente e inaspettato, anche in organismi spesso considerati erroneamente primitivi.