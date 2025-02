Meduse: ecco come sono davvero – curiosità incredibili

Le meduse sono creature affascinanti e sorprendenti, composte per la maggior parte di acqua e prive di organi complessi come cervello, cuore o scheletro. La loro struttura gelatinosa e trasparente nasconde un sistema nervoso semplice, una rete di neuroni chiamata “nervo reticolare”, che permette loro di muoversi e reagire agli stimoli dell’ambiente. Nonostante abbiano nuotato nei mari per oltre 500 milioni di anni, molte specie sono in grado di adattarsi alle variazioni del loro habitat.

Non tutte le meduse sono pericolose per l’uomo: alcune hanno punture leggere o sono completamente innocue, ma altre possono causare problemi. Le cellule urticanti, chiamate “cnidociti”, possono attivarsi al contatto e il veleno varia da specie a specie. La medusa Aurelia, per esempio, è considerata tranquilla, mentre la Pelagia noctiluca può provocare bruciature. La Irukandji e la Cubomedusa sono tra le più temibili, con veleni estremamente potenti.

Oltre alla loro biologia, le meduse rappresentano un’importante risorsa per la scienza. La loro bioluminescenza ha portato a scoperte significative, come la proteina fluorescente verde (GFP), usata in ricerche sul cancro e sull’Alzheimer. La Turritopsis dohrnii, nota come “medusa immortale”, ha la straordinaria capacità di rigenerarsi, attirando l’attenzione degli scienziati per studiare l’invecchiamento cellulare.

Inoltre, il muco delle meduse è oggetto di studio per lo sviluppo di materiali biocompatibili e farmaci innovativi, mentre il loro potenziale è esplorato anche per la produzione di bioplastiche e cosmetici sostenibili, suggerendo che le meduse potrebbero avere un ruolo rivoluzionario nel campo delle biotecnologie.