Medusa è l’ottava maschera eliminata a Il Cantante Mascherato.

Dopo aver scoperto l’identità di Gallina (Fiordaliso), Aquila (Alba Parietti), Cavalluccio Marino (Cristina D’Avena), Pinguino (Edoardo Vianello), Pastore Maremmano (Riccardo Fogli) e Pesce Rosso (Vladimir Luxuria) e Drago (Simone Di Pasquale), la nuova eliminata è stata Medusa.

Medusa ha perso contro Lumaca. Sotto la maschera si nascondeva Bianca Guaccero, come da previsione. Non c’è stata quindi una grossa sorpresa, visto che tutti i giudici avevano già capito che si trattava della conduttrice di Detto Fatto (che un mese fa aveva negato di essere Medusa).

“Nella mia vita ho indossato molte maschere e vissuto molte vite. Tendenzialmente cerco di prendere dalle esperienze il meglio e me ne vado. Mi spaventa la routine, devo trasformarla in qualcosa che mi diverta. Tutti mi conoscono con un’idea ben precisa di me, vera solo in parte. Ho scelto la medusa per cercare di trovare fuori il mio spirito ribelle e sensuale. Per amore delle cose importanti posso diventare velenosa e pungere. Nella vita ho imparato a difendermi da sola, sono una donna single che lavora e deve lottare di più per affermarsi. Non ho mai usato scorciatoie e amo molto la trasparenza. Non seguo la corrente, nuoto in direzione opposta ed è un’arma di difesa per coprire le mie insicurezze. Amo le sfide e vivo di avventura, adoro far vibrare il mio cuore fino all’ultimo battito”.