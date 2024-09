Medjugorje, sì del Papa: le tappe della vicenda

Il riconoscimento ufficiale da parte del Papa riguardo al culto di Medjugorje è arrivato dopo 43 anni di attesa. Mons. Armando Matteo, segretario del dicastero della dottrina della fede, ha presentato il documento congiuntamente al prefetto Fernandez, riassumendo le principali fasi del fenomeno. Le presunte apparizioni della Madonna sono iniziate il 24 giugno 1981 a Medjugorje, quando due ragazze, Ivanka e Mirjana, avvistarono la figura di Maria. Questo evento ha attirato l’attenzione di molti, portando alla continua presenza di pellegrini nella zona.

Nel luglio dello stesso anno, il vescovo di Mostar, Pavao Žanić, si confronta con i veggenti e, inizialmente, si dichiara convinto della loro veridicità. Tuttavia, nei successivi anni, l’atteggiamento della Chiesa cattolica cambia. Nel 1983 e nel 1984, la Conferenza Episcopale Jugoslava emette dichiarazioni contro i pellegrinaggi ufficiali a Medjugorje, ritenendo le apparizioni non autentiche. La Commissione diocesana, nel 1986, stabilisce “Non constat de supernaturalitate”, una decisione che riflette il crescente scetticismo della Chiesa.

Negli anni ’90, la situazione evolve ulteriormente con la richiesta di un esame approfondito delle apparizioni, a seguito di posizioni contraddittorie da parte di vari membri del clero. Nel 1994, il nuovo ordinario di Medjugorje, monsignor Ratko Perić, chiede una commissione per chiarire una volta per tutte la questione. Giovanni Paolo II esprime un interesse per la visita a Medjugorje, ma eventi politici e le tensioni interne alla Chiesa conducono a una cancellazione.

Il punto di svolta arriva nel 2008, quando Benedetto XVI stabilisce una Commissione internazionale presieduta dal cardinale Camillo Ruini per valutare le apparizioni. Dopo sei anni di lavoro, le conclusioni non vengono rese pubbliche, generando ulteriore confusione. Nel 2015, Papa Francesco prende in mano la questione, autorizzando pellegrinaggi a Medjugorje ma sottolineando la necessità di non considerare questi eventi come apparizioni autentiche.

Nel 2019, il Papa stabilisce che i pellegrinaggi possono proseguire, mantenendo però la cautela. Il 27 dicembre 2021, nomina mons. Aldo Cavalli come Visitatore apostolico per la Parrocchia di Medjugorje, continuando il monitoraggio su questa situazione complessa e delicata.