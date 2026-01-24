Mediterraneo: temperature record nel 2024

Il Mar Mediterraneo sta attraversando una fase climatica senza precedenti. Uno studio pubblicato sulla rivista Frontiers in Marine Science, condotto da ENEA in collaborazione con il CNR e l’associazione MedSharks, rivela che le acque del bacino hanno raggiunto temperature record, sia nel Mediterraneo occidentale sia in quello orientale, con un forte incremento dell’energia delle correnti marine.

La ricerca ha analizzato la variabilità spazio-temporale dell’anomalia termica e i meccanismi fisici che l’hanno determinata. I risultati mostrano un riscaldamento progressivo in atto sin dai primi anni Ottanta, con un aumento delle temperature superficiali del mare che ha assunto caratteristiche eccezionali dal 2022.

L’analisi si basa su un ampio insieme di dati multidisciplinari, tra cui osservazioni satellitari, dati meteorologici, misurazioni costiere e simulazioni ottenute da modelli oceanografici. I ricercatori hanno rilevato un consistente accumulo di calore tra la primavera del 2022 e l’estate del 2023, seguito da una riduzione della dispersione di calore verso l’atmosfera, che ha mantenuto le temperature marine ben al di sopra delle medie stagionali.

Le temperature superficiali del mare hanno superato i 15 °C nel Mediterraneo occidentale e i 18 °C in quello orientale già nel febbraio 2024. Alla fine di agosto, nel bacino orientale, le acque si sono avvicinate ai 29 °C, innescando una straordinaria ondata di calore marino. Lo studio evidenzia inoltre un marcato aumento dell’energia cinetica media e turbolenta delle correnti, in particolare nei bacini algerino, nord-occidentale e levantino.

I dati altimetrici raccolti negli ultimi trent’anni mostrano un incremento costante dell’energia cinetica del sistema di correnti superficiali, con il 2024 che registra il valore più elevato dell’intera serie storica. Le anomalie termiche osservate tra il 2022 e il 2024 mettono in evidenza una trasformazione profonda e strutturale del Mediterraneo, con potenziali conseguenze rilevanti per gli ecosistemi marini, la biodiversità e le attività umane che dipendono dal mare.