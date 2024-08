Mediterraneo e Oriente le mete più ambite degli italiani, fa sapere TTG Travel Expo

Mediterraneo ma non solo. Tra le destinazioni turistiche scelte dagli italiani si vanno imponendo sempre più le mete esotiche come Medio e Estremo Oriente, con Vietnam, Indocina, Indonesia e Giappone in testa, mentre tra le nuove destinazioni emergono Bali e Arabia Saudita e Uzbekistan, che viene percepita come meta sicura.

E’ quanto emerge dall’inchiesta tra i tour operator di TTG Italia, che anticipa alcuni dei temi al centro dell’appuntamento di TTG Travel Experience, riferimento per la promozione del turismo mondiale di Italian Exhibition Group, che dal 9 all’11 ottobre si terrà alla Fiera di Rimini.

Sulla scorta della crescita dell’interscambio turistico tra Italia, Paesi del Mediterraneo e del resto del mondo, TTG Travel Experience ha avviato già da un anno un percorso di internazionalizzazione partito da TTG Med, per proporre ai buyer di tutto il mondo l’offerta turistica del bacino mediterraneo.

Se Grecia e Spagna sono le mete più amate, secondo Confcommercio, e a conferma dei dati TTG, sul fronte extraeuropeo l’Oriente continua ad attrarre gli italiani.

Quest’estate 2024 si caratterizza anche per un’ulteriore tendenza: su 36 milioni di italiani in viaggio, il 90% coglie comunque l’opportunità di visitare più località italiane suddividendo in periodi diversi le ferie estive. Un terzo dei viaggiatori (33,1%) farà infatti più di un periodo di vacanza, oltre a quello principale, che durerà in media 10 giorni con una spesa pari a 886 euro a persona. Tuttavia, 3,6 milioni di italiani aggiungeranno almeno un altro periodo di ferie, altri 3,1 milioni ne faranno due, mentre 1,7 milioni di italiani ha optato per tre periodi di vacanza tra giugno e settembre. Tutto ciò produce un giro di affari di 40,6 miliardi di euro. Emilia-Romagna, Toscana, Sicilia, Puglia, Campania, Trentino-Alto Adige e Sardegna le mete preferite.

“L’edizione 2024 di TTG Travel Experience vedrà l’evoluzione di TTG Med con la nascita di Programma The World, un sistema di matching tra domanda e offerta che consente ai seller stranieri di incontrare i buyer internazionali, caratterizzando sempre più la fiera B2B come un evento di respiro mondiale”, spiega Gloria Armiri, Group Exhibition Manager Tourism & Hospitality Division di IEG.

Per quanto riguarda gli stranieri in Italia un turista su due è straniero. Le strutture ricettive italiane prevedono l’arrivo di circa 26,3 milioni di turisti stranieri da giugno a settembre per un totale di 105 milioni di pernottamenti, ovvero 2,6 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2023. Per quanto riguarda l’Europa, sono tedeschi, francesi, svizzeri, olandesi, polacchi, austriaci e belgi a prediligere l’Italia, mentre tra i Paesi extraeuropei sono in aumento gli arrivi dal Brasile e dagli USA.La presenza di turisti americani segna infatti un incremento del3,1%, con oltre 2,5 milioni di arrivi e 7,1 milioni di presenze durante l’estate. I turisti americani fanno registrare circa 210 euro di spesa media giornaliera, la più alta rispetto agli altri Paesi. Le mete preferite restano le città d’arte e i centri culturali, ma è in crescita anche l’interesse verso le località di mare.