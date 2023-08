Mediocredito Centrale, utile primo semestre a 3,7 milioni

– Primo risultato in utile del Gruppo Mediocredito Centrale su base aggregata dopo la sua costituzione a seguito dell’acquisizione del Gruppo Banca Popolare di Bari. Utile netto consolidato a 3,7 milioni, inclusivo di effetti di consolidamento positivi per 3,2 milioni 30,4 milioni al 3.06.2022, inclusivo di effetti di consolidamento positivi per 31,9 milioni.

Aumento del margine di interesse +8,8%, pari a 130,4 milioni rispetto 119,8 milioni al 30.06.2022, grazie all’incremento dei volumi e dei tassi di mercato. Sostanziale tenuta delle commissioni nette che si attestano a 82,2 milioni.

Costi operativi pari a 174 milioni che registrano un lieve incremento pari a 1,4% rispetto ai 171,5 milioni al 30.06.2022 depurato delle componenti straordinarie positive di natura attuariale e di liberazione di accantonamenti di anni precedenti, incremento che arriverebbe a 13,7% se confrontato con i 153 milioni al 30.06.2022 inclusivo delle componenti straordinarie.

Crescita degli impieghi a clientela, del 2%, in controtendenza con il mercato, grazie alla crescente propulsione commerciale a sostegno dell’economia reale, in particolare del Mezzogiorno. Lo stock complessivo di Gruppo pari 9,63 miliardi rispetto a 9,44 miliardi al 31.12.2022.

Solida performance delle banche commerciali: erogazioni a famiglie e piccole e medie imprese pari a 414,6 milioni con un incremento complessivo pari a 44,7% rispetto al primo semestre 2022.

Migliora la qualità del portafoglio in bonis con una incidenza degli Stage 2 pari a 9% al 30.06.2023 rispetto al 10,2% al 31.12.2022. In relazione alle nuove erogazioni il 96% è stato destinato a clientela con merito di credito medio ed elevato. Inoltre, oltre il 90% del portafoglio è collateralizzato o assistito da garanzie statali.

Innalzamento del presidio sulla qualità del credito, su base aggregata al netto delle partite di consolidamento con un grado di copertura del 53,2% dei crediti deteriorati rispetto al 52,9% al 31.12.2022. NPL ratio netto stabile al 4,9%.

Crescita dei coefficienti di solidità patrimoniale: CET1 e Tier1 ratio 11,86% rispetto 11,28% al 31.12.2022, Total Capital ratio 13,17% rispetto al 12,6% al 31.12.2022.